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Супруг королевы Дании отказался от погребения в одном саркофаге с женой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364344_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441235-ru.html

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4 августа 2017, 17:13       Комментарии

Супруг королевы Дании принц Хенрик отказался от погребения в одном саркофаге с женой Маргрете II. Как пишет Росбалт, о решении принца говорится в официальном сообщении пресс-службы королевского дома Дании.
Тем самым будет нарушен многовековой обычай захоронения в королевской усыпальнице, расположенной в соборе города Роскилле. При этом королеве уже какое-то время было известно о планах супруга и она согласна с его решением. Хенрик хочет быть погребенным в Дании, но еще не определился с точным местом.
По данным СМИ, конфликт между супругами разразился после того, как королева отказалась признавать своего мужа, 83-летнего принца, равным по статусу. После женитьбы на принцессе ему был присвоен титул принца-консорта. Хенрик же неоднократно говорил, что хотел бы называться королем. В 2016 году принц Хенрик отошел от дел и отказался от титула принца-консорта, став именоваться просто принцем. С тех пор он исполнял лишь немногие из своих официальных обязанностей.
"Для принца решение не быть похороненным рядом с королевой - это естественное следствие того, что он не был со своей супругой на равных, не имея того титула и роли, которых он желал", - пояснили в Королевском доме Дании.

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