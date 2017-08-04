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В суде Омурбек Текебаев попал в свой же капкан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364340_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441234-ru.html

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Текебаев: Модин не прошел бы через вооруженную охрану в Дом правительства

4 августа 2017, 17:14       Комментарии

Омурбек Текебаев, известный своими хитроумными выходками, в ходе судебных разбирательств начал попадать в свои же "ловушки". Так, в самом начале следствия он вовсе отрицал знакомство с ныне покойным Талантом Маматкеримовым, который был одним из основных членов, организованной лидером партии "Ата Мекен" группы.
Однако к концу расследования и ознакомившись с материалами уголовного дела, Текебаев начал менять свои показания.
Так, в материалах уголовного дела имеются неопровержимые доказательства знакомства подсудимого с Маматкеримовым. В частности, осенью 2010 года они одним рейсом вместе летали в Москву. Причем Маматкеримов сидел рядом с личным телохранителем Текебаева - Нурбеком Абдрахмановым. Более того, в Бишкек они обратно вернулись одним рейсом, что и подтверждается пассажирскими манифестами авиакомпаний.
Соответственно, возникает вопрос: зачем же Текебаев отрицал свое знакомство с Маматкеримовым? Видимо, опять хотел ввести общественность и следствие в заблуждение? И как он после представления таких доказательств будет оправдываться?

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