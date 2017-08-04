Претендент на пост президента С.Жээнбеков сдал тест на знание госязыка

4 августа 2017, 17:04 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызской Республики от политической партии СДПК Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, прошел обязательный тест на знание государственного языка в рамках избирательной кампании 2017 года. По итогам тестирования С.Жээнбеков набрал 94,6 балла из 100.

По системе "Кыргызтест", утвержденной Национальной комиссией по государственному языку, кандидат от СДПК преодолел все необходимые процедуры: зарегистрировался, получил идентификационный код и ознакомился с правилами прохождения тестирования. На втором этапе Сооронбай Жээнбеков сдал тест, выполнил другие экзаменационные требования, продемонстрировал устные навыки владения кыргызским языком. По итогам экзамена получил сертификат, свидетельствующий о высоком уровне знания государственного языка.

Своими впечатлениями Сооронбай Жээнбеков поделился с журналистами после сдачи экзамена. Отвечая на вопросы, он подчеркнул, что самыми интересными заданиями теста для него были вопросы по кыргызской литературе, в частности, по произведениям писателя Чынгыза Айтматова.

"Согласно утвержденной процедуре, я сдал экзамен по системе "Кыргызстест", состоящей из 4 субтестов. Каждое из направлений теста было по-своему интересным. В разделе литературы мне выпала повесть "Джамиля" Чынгыза Айтматова. И я вспомнил этого выдающегося человека. Мне посчастливилось работать с ним бок о бок - мы были депутатами первого созыва парламента Кыргызстана. Он - великий человек, воспитавший своим творчеством не только кыргызский народ, но и все человечество", - поделился воспоминаниями Сооронбай Жээнбеков.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, глава государства должен в совершенстве владеть родным языком, поскольку одна из задач президента - это совершенствование языковой политики, сохранение и приумножение богатого культурно-исторического наследия, одним из столпов которого является государственный язык - гарант сохранения государственности и национальной идентичности. Сооронбай Жээнбеков рассказал о важности воспитания у подрастающего поколения любви к родному языку, поскольку патриотические чувства впитываются с молоком матери, а кыргызы недаром испокон веков гордо называют свой язык "эне тили" - "язык матери".

Другой вопрос, адресованный журналистами, касался статуса русского языка. На вопрос, нужен ли в Кыргызстане русский язык, Сооронбай Жээнбеков ответил: "Да! Русский язык в нашей стране имеет статус официального и сохранит этот статус. Это закреплено Конституцией. Русский язык - язык дружбы, один из языков ООН. Я сам учился в русской школе. И для меня, как и для многих кыргызстанцев, русский язык стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства. Знание языков, в том числе русского, - самый короткий путь к развитию личности. Кыргызстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков. Наша молодежь отлично понимает это, учит разные языки. Это хорошо. Мир становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения образования. И к нам приезжают много иностранцев, туристов. Поэтому знание языков только обогащает жизнь человека", - подчеркнул кандидат.

Согласно избирательному законодательству, для регистрации кандидат, выдвинутый на должность президента, или его уполномоченный представитель должны предоставить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов сертификат о достаточном уровне владения государственным языком кандидата (выше среднего или В2) за 45 дней до дня голосования.