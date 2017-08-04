Чем будет заниматься криминальная милиция, рассказали в МВД

4 августа 2017, 16:35 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В пресс-службе Министерства внутренних дел КР рассказали, чем будут заниматься его новые структуры.

Ранее сообщалось, что шесть подразделений сформированы во исполнение указа президента о реформировании МВД и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР". Назначены начальники этих служб.

<ul> <li>Служба криминальной милиции будет заниматься вопросами уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью.</li> <li>Службе общественной безопасности поручено курировать работу участковых инспекторов, дежурных частей, инспекций по делам несовершеннолетних.</li> <li>Служба внутренних расследований (создана вместо Управления собственной безопасности) будет разбираться в поведении и работе сотрудников ОВД, подозреваемых в неблаговидных поступках.</li> <li>Следственная служба призвана вести следствие по уголовным делам.</li> </ul>

Название Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции говорит само за себя, равно как и Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });