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Чем будет заниматься криминальная милиция, рассказали в МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441229-ru.html

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Доходами и расходами госслужащих будет заниматься Налоговая служба, а не Госкадровая

4 августа 2017, 16:35       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. В пресс-службе Министерства внутренних дел КР рассказали, чем будут заниматься его новые структуры.
Ранее сообщалось, что шесть подразделений сформированы во исполнение указа президента о реформировании МВД и постановления правительства "О мерах по реформированию ОВД КР". Назначены начальники этих служб.
<ul> <li>Служба криминальной милиции будет заниматься вопросами уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью.</li> <li>Службе общественной безопасности поручено курировать работу участковых инспекторов, дежурных частей, инспекций по делам несовершеннолетних.</li> <li>Служба внутренних расследований (создана вместо Управления собственной безопасности) будет разбираться в поведении и работе сотрудников ОВД, подозреваемых в неблаговидных поступках.</li> <li>Следственная служба призвана вести следствие по уголовным делам.</li> </ul>
Название Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции говорит само за себя, равно как и Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
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