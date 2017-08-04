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Мэрия Бишкека подписала соглашение с ВШУ по реализации проекта "Умный город"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441228-ru.html

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4 августа 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между мэрией столицы Кыргызстана и Высшей школой урбанистики. Данное соглашение было подписано в рамках реализации проекта "Таза коом" по организации структуры "Умного города".
Соглашение было подписано в здании мэрии между градоначальником Албеком Ибраимовым и директором Высшей школы урбанистики, бывшим главным архитектором Барселоны Винсенте Гуаяртом. Также в ходе встречи сторон было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве между Высшей школы урбанистики и Кыргызско-славянским университетом (КРСУ) имени Б.Ельцина. Документ подписали Винсент Гуаярт и ректор КРСУ Владимир Нифадьев.
Согласно данным соглашениям мэрия города получит хорошую практическую базу по реализации проектов строительства умных городов, а студенты КРСУ получат возможность пройти стажировку в ведущих архитектурных центрах Европы.
"Сегодня Бишкек очень динамично развивается. В четырехлетней программе развития города мы ставим в приоритет создания удобства в городской среде, и подписание соглашение с Высшей школой урбанистики позволит нам обойти стороной неудачные моменты, предоставляя нам, примеры лишь успешных международных практик", - сказал Ибраимов в ходе встречи.
На встрече сторон присутствовал также руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков. Он в свою очередь отметил, что проект "Таза коом" подразумевает качественное изменение жизнедеятельности кыргызстанцев, и для его осуществления необходимо правильное внедрение цифровой трансформации общества. В этой связи сотрудничество с представителями Высшей школой урбанистики даст Бишкеку хороший импульс для развития.
"Мы горды тем, что архитектор Барселоны, господин Гуаярт выразил желание помочь нашему городу в построении умного Бишкека. Я хочу пожелать всем нам удачи и плодотворной работы, и думаю, что ваши рекомендации внесут большой вклад в развитие нашего города", - добавил Исаков.
Также данный договор подразумевает создание на базе КРСУ филиала Высшей школы урбанистики, и уже сегодня столичная мэрия готова проплатить обучение в магистратуре ряду выпускников факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ, которые активно участвуют в работе над проектом детальной планировки столицы Кыргызстана.

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