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Дело Текебаева: абсурдность линии защиты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364339_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441227-ru.html

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4 августа 2017, 16:17       Комментарии

Омурбек Текебаев, обвиняемый в получении миллиона долларов США от иностранных инвесторов, осознав безысходность своего положения, перешел к новой, испытанной долголетним политическим стажем тактике. Так, видимо, лидер партии "Ата Мекен" своим адвокатам дал указание, чтобы они руководствовались методом "лучшая защита - это нападение".
При этом обвиняемые решили сыграть на деталях. В частности, внесли ходатайство о приобщении к делу метеопрогноза на 13 мая 2010 года. Текебаев пытается лишний раз ввести общественность в заблуждение, при этом без зазрения совести уверяя, что свидетели Маевский и Модин якобы утверждали, что 13 мая 2010 года было жарко, и вместе с ним сидели на открытой летней площадке в ресторане "Супара".
Однако в своих показаниях указанные свидетели сказали, что встреча прошла в помещении, оформленном в этностиле, то есть, никак не на открытой летней площадке, как хотят преподнести защитники Текебаева.
Явным свидетельством того, что адвокаты атамекеновца изо всех сил пытаются исполнить указание своего шефа о переходе к тактике "лучшая защита - это нападение", является их требование назначить психиатрическую экспертизу в отношении ключевого свидетеля обвинения Леонида Маевского, а потом и всех остальных по отдельности. И неизвестно, чего они хотят этим добиться. Не абсурдность ли это линии защиты?!

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