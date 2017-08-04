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Как этим играть в кок-бору? — резиновый муляж козла порвался за 10 минут

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441225-ru.html

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4 августа 2017, 16:10       Комментарии

Резиновый муляж туши козла для кок-бору порвался за 10 минут тренировки, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в Федерации кок-бору КР.
25 июля капитан сборной страны Талас Бегалиев и вице-президент федерации Жыргалбек Саматов съездили в Астану, где осмотрели резиновый муляж и приобрели один экземпляр для тренировок. Искусственная туша впервые будет использована на Международном чемпионате по кокпару (козлодрание).
На кадрах, снятых членами сборной, видно, что муляж, купленный за 45 тысяч сомов, порвался.
"С этой тушей абсолютно нельзя проводить чемпионаты, она не приспособлена для длительного использования. Буквально за 10 минут муляж порвался, из него торчала проволока. Мы не знаем, как с ним играли в Казахстане... может, там с другим муляжом тренировались. Обратимся к производителям и попросим заменить товар", - прокомментировали в Федерации кок-бору КР.
Соревнования пройдут в Астане с 20 по 28 августа, в них примут участие сборные 12 стран. По итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. Команда, победившая в своей группе, выйдет в финал.
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