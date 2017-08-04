Какие иностранцы принимают кыргызское гражданство

4 августа 2017, 16:20 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Мы выяснили, кому с одобрения президента в прошлом году предоставили гражданство КР. По данным официального сайта главы государства, кыргызские паспорта получили 6 224 человека: 3 366 женщин и 2 858 мужчин.

Как показывает статистика, почти половина из них родились в Узбекистане, треть - в Казахстане. Замыкают тройку лидеров уроженцы Кыргызстана, которые решили вернуться на родину. Место рождения 539 человек неизвестно.

Примечательно, что паспорта с изображением кыргызского герба получили также люди, которые родились в Марокко, Йемене, Алжире и Эфиопии.

По статистике, трое из четырех человек, принявших гражданство КР, - этнические кыргызы. Восемь процентов (517 человек) - узбеки, 121 - таджик, 120 - русские.

Большинству людей, которые решили принять кыргызское гражданство, от 18 до 30 лет - таковых 41 процент от общего числа.

Каждому третьему обратившемуся от 30 до 45 лет. Самой пожилой гражданке 91 год, она родом из России. Также гражданами Кыргызстана скоро станут шесть годовалых малышей.

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