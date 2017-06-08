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Дело Текебаева: Адвокаты отрицают явные доказательства 

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/delo-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441222-ru.html

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Адвокат: В суде по Текебаеву должны допросить ФУГИ и директоров "Мегакома"

4 августа 2017, 16:28       Комментарии

Судебный процесс, где разбираются детали уголовного дела по обвинению лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева в получении 1 млн. долларов по делу сотового оператора "Мегаком", близится к завершению. Ведь в ходе судебного разбирательства начали озвучиваться подробности  – доказательства с детальным описанием каждого эпизода преступного деяния "революционера", претендующего на роль апостола отечественной политики.
При этом, через возможности ангажированных журналистов целенаправленно распространяют предвзятую информацию, чем и пытаются ввести общественность в заблуждение. Иначе объяснить поведение адвокатов Омурбека Текебаева в суде никак нельзя, ведь они начали отрицать доказательства, причем даже явные, при этом украсив их выгодными для себя красками путем использования отдельных ангажированных СМИ и журналистов.
Так, адвокаты считают, что курьер, привезший из Москвы 700 тыс. долларов США, не установлен, следовательно, по их мнению, и самого факта получения указанных денег не было. Однако свидетель Н.Самсонкина (секретарь в компании ООО "Бизнесоценки", руководителем которой являлся Л.Маевский) в своих показаниях отметила, что осенью 2010 года по указанию Л.Маевского участвовала при пересчете денежных средств в размере около 500 тысяч евро, в эквиваленте равных 700 тысячам долларов США, лицом, которому они и были переданы. Она же сказала, что тот человек – курьер, ранее прибывал в офис Л. Маевского в числе делегации из Кыргызской Республики вместе с О.Текебаевым. Соответственно, материалы уголовного дела и судебное разбирательство показали, что в делах лидера "Ата Мекена" все тайное становится явным.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела О.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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