Компания "Газпром Кыргызстан" запустила образовательную программу "ГазPRом медиа-ивент 2017"

4 августа 2017, 16:20 Комментарии

Вчера, 3 августа прошла первая сессия образовательного мероприятия для 30 представителей ведущих средств массовой информации Кыргызстана. Основным спикером мероприятия выступил сертифицированный медиа-тренер России Денис Вишня, который рассказал участникам, как овладеть искусством журналистского мастерства на высшем уровне, и что необходимо для того, чтобы стать профессиональным специалистом в данной области.

Мероприятие состоялось в загородном центре отдыха "Татыр", где участники, наряду с получением теоретических и практических навыков в области журналистики, могли в полной мере отдохнуть и насладиться свежестью горного воздуха, принять участие в специализированных интерактивах на газовую тематику и даже построить совместно трубопровод.

"Спасибо организаторам за мероприятие, все было на высшем уровне! Особенно запомнился интерактив: игра в газификафию и постройка трубопровода. Здорово, что "Газпром Кыргызстан" удалось в одном мероприятии совместить интерактив и образовательную часть: привезти опытного спикера из России, который поделился своим личным журналистским опытом и медиа-разработками и создать столь теплую атмосферу командной работы. Отлично провела время и приобрела много друзей по цеху", – поделилась журналист телеканала "ЭлТР" Перизат Бакытова.

Приглашенный медиа-тренер из России Денис Вишня рассказал участникам мероприятия о новых мультимедийных инструментах журналистики и продемонстрировал свои наработанные механизмы работы и профессиональные кейсы.

"Атмосфера была потрясающая, а аудитория очень приятная. Люди, которые здесь живут, сами по себе настолько теплые и радушные, что любое мероприятие, какое бы здесь ни организовывалось, всегда заканчивается хорошими эмоциями. Сегодняшний разговор был очень полезным, потому что, как мне кажется, мне удалось задать людям некий алгоритм взаимодействия между пиар-службами и журналистами. Мы наметили те точки соприкосновения, которые нас определяют, становится понятно, куда двигаться дальше, а значит, есть определенный прогресс. Компания "Газпром Кыргызстан" проделала очень серьезную и качественную работу по организации этого тренинга, который выступил очень важным и полезным мероприятием для журналистов", – рассказал Денис Вишня.

Мероприятие ГазPRом медиа-ивент 2017 стало стартом целой серии образовательных сессий.

"Для нас важно было создать площадку, которая позволит обмениваться опытом и получать познавательный контент. Поэтому мы решили инициировать образовательную программу ГазPRом медиа-ивент 2017 , которая из года в год будет предоставлять такую возможность. И первая сессия сегодня была организована для журналистов, последующие мы планируем провести для маркетологов и PR-специалистов. Данная инициатива полностью отвечает миссии "Газпром Кыргызстан" как социально-ответственной компании и помогает неуклонно следовать принципам "Газпром": реализовывать социальные программы для населения, проводить экологические и образовательные акции", — рассказывает Начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.

Завершением мероприятия стало торжественное награждение участников тренинга памятными подарками и сертификатами.

Благодарим за сотрудничество в проведении мероприятия отель "Амбассадор" и агентство SunHouse Team.

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