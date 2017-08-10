Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева: Адвокаты отрицают явные доказательства Дело Текебаева: Адвокаты отрицают явные доказательства Дело Текебаева: абсурдность линии защитыДело Текебаева: абсурдность линии защиты

Компания "Газпром Кыргызстан" запустила образовательную программу "ГазPRом медиа-ивент 2017"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kompan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441221-ru.html

Похожие новости

Иранский вуз приглашает студентов Кыргызстана на конкурс образовательных грантов

Иранский вуз объявляет конкурс на четыре образовательных гранта для студентов Кыргызстана

Президент Узбекистана уволил главу Национальной телерадиокомпании

Премьер Жээнбеков принял программного координатора ТИКА в КР Эврена Рутбиля

Сегодня: достали митинги, разборки в партии "Кыргызстан", закон о суйунчу

4 августа 2017, 16:20       Комментарии

Вчера, 3 августа прошла первая сессия образовательного мероприятия для 30 представителей ведущих средств массовой информации Кыргызстана. Основным спикером мероприятия выступил сертифицированный медиа-тренер России Денис Вишня, который рассказал участникам, как овладеть искусством журналистского мастерства на высшем уровне, и что необходимо для того, чтобы стать профессиональным специалистом в данной области.
Мероприятие состоялось в загородном центре отдыха "Татыр", где участники, наряду с получением теоретических и практических навыков в области журналистики, могли в полной мере отдохнуть и насладиться свежестью горного воздуха, принять участие в специализированных интерактивах на газовую тематику и даже построить совместно трубопровод.
"Спасибо организаторам за мероприятие, все было на высшем уровне! Особенно запомнился интерактив: игра в газификафию и постройка трубопровода. Здорово, что "Газпром Кыргызстан" удалось в одном мероприятии совместить интерактив и образовательную часть: привезти опытного спикера из России, который поделился своим личным журналистским опытом и медиа-разработками и создать столь теплую атмосферу командной работы. Отлично провела время и приобрела много друзей по цеху", – поделилась журналист телеканала "ЭлТР" Перизат Бакытова.
Приглашенный медиа-тренер из России Денис Вишня рассказал участникам мероприятия о новых мультимедийных инструментах журналистики и продемонстрировал свои наработанные механизмы работы и профессиональные кейсы.
"Атмосфера была потрясающая, а аудитория очень приятная. Люди, которые здесь живут, сами по себе настолько теплые и радушные, что любое мероприятие, какое бы здесь ни организовывалось, всегда заканчивается хорошими эмоциями. Сегодняшний разговор был очень полезным, потому что, как мне кажется, мне удалось задать людям некий алгоритм взаимодействия между пиар-службами и журналистами. Мы наметили те точки соприкосновения, которые нас определяют, становится понятно, куда двигаться дальше, а значит, есть определенный прогресс. Компания "Газпром Кыргызстан" проделала очень серьезную и качественную работу по организации этого тренинга, который выступил очень важным и полезным мероприятием для журналистов", – рассказал Денис Вишня.
Мероприятие ГазPRом медиа-ивент 2017 стало стартом целой серии образовательных сессий.
"Для нас важно было создать площадку, которая позволит обмениваться опытом и получать познавательный контент. Поэтому мы решили инициировать образовательную программу ГазPRом медиа-ивент 2017 , которая из года в год будет предоставлять такую возможность. И первая сессия сегодня была организована для журналистов, последующие мы планируем провести для маркетологов и PR-специалистов. Данная инициатива полностью отвечает миссии "Газпром Кыргызстан" как социально-ответственной компании и помогает неуклонно следовать принципам "Газпром": реализовывать социальные программы для населения, проводить экологические и образовательные акции", — рассказывает Начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Асель Абыкеева.
Завершением мероприятия стало торжественное награждение участников тренинга памятными подарками и сертификатами.
Благодарим за сотрудничество в проведении мероприятия отель "Амбассадор" и агентство SunHouse Team.
1 of 10

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум