Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков рассказал, когда намерен оставить пост премьер-министраЖээнбеков рассказал, когда намерен оставить пост премьер-министраФото — Сотрудники Госэкотехинспекции проводят рейды по выявлению отдыхающих, загрязняющих природуФото — Сотрудники Госэкотехинспекции проводят рейды по выявлению отдыхающих, загрязняющих природу

Жээнбеков: "Кыргызский язык - наш символ независимости"

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441220-ru.html

Похожие новости

"Хонда Фит" сбила ребенка на территории пансионата "Кыргызское Взморье"

Мужчина сбил 6-летнего мальчика в пансионате "Кыргызское взморье"

На пляж санатория "Кыргызское взморье" на Иссык-Куле заехал "Мерседес"

В Иссык-Кульской области открылась экспозиция "Кыргызское кочевье"

Генсек ООН А.Гутерриш уверен, что и после президентских выборов Кыргызстан останется символом демократии в регионе

4 августа 2017, 15:47       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Кыргызский язык - наш символ независимости и мы должны его развивать", - заявил сегодня премьер-министр, кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков журналистам.
Отметим, что сегодня Жээнбеков сдал тест на знание кыргызского языка, который проходил в здании Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына. Глава правительства набрал 94,6 баллов.
По словам премьера, на экзамене он не испытывал больших трудностей. "Поскольку это мой родной язык на экзамене я не испытывал больших трудностей. Кыргызский язык должны знать все госслужащие и весь народ. Язык - это наша гордость, наш символ независимости. Мы должны сделать все, чтобы наш язык развивался, и мы должны создать все условия для его развития не только на бумаге, но и на деле. Это очень важно", - заявил Жээнбеков.
Как он отметил, в 2014 году была принята госпрограмма до 2020 года, направленная на развитие госязыка.
"В этих целях было выделено 493 млн сомов. Эти средства идут на развитие языка и каждый год средства выделяются, на которые выпускаются книги на кыргызском языке", - сказал премьер.
Прохождение тестирования – одно из обязательных условий регистрации кандидатов в президенты КР. Уровень знания кыргызского языка кандидатами определяется по системе "Кыргызтест". Она разработана для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум