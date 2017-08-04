Жээнбеков: "Кыргызский язык - наш символ независимости"

4 августа 2017, 15:47 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Кыргызский язык - наш символ независимости и мы должны его развивать", - заявил сегодня премьер-министр, кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков журналистам.

Отметим, что сегодня Жээнбеков сдал тест на знание кыргызского языка, который проходил в здании Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына. Глава правительства набрал 94,6 баллов.

По словам премьера, на экзамене он не испытывал больших трудностей. "Поскольку это мой родной язык на экзамене я не испытывал больших трудностей. Кыргызский язык должны знать все госслужащие и весь народ. Язык - это наша гордость, наш символ независимости. Мы должны сделать все, чтобы наш язык развивался, и мы должны создать все условия для его развития не только на бумаге, но и на деле. Это очень важно", - заявил Жээнбеков.

Как он отметил, в 2014 году была принята госпрограмма до 2020 года, направленная на развитие госязыка.

"В этих целях было выделено 493 млн сомов. Эти средства идут на развитие языка и каждый год средства выделяются, на которые выпускаются книги на кыргызском языке", - сказал премьер.

Прохождение тестирования – одно из обязательных условий регистрации кандидатов в президенты КР. Уровень знания кыргызского языка кандидатами определяется по системе "Кыргызтест". Она разработана для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности.