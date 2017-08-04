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Футбольный клуб "Абдыш-Ата" попращался с тренером Аскаром АхметовымФутбольный клуб "Абдыш-Ата" попращался с тренером Аскаром АхметовымЖээнбеков: "Кыргызский язык - наш символ независимости"Жээнбеков: "Кыргызский язык - наш символ независимости"

Жээнбеков рассказал, когда намерен оставить пост премьер-министра

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441219-ru.html

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Жээнбеков: "Кыргызский язык - наш символ независимости"

Жээнбеков набрал 94,6 балла по госязыку. Немного "не дотянул" до рекорда

4 августа 2017, 15:50       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кандидат в президенты от партии СДПК, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня сдал экзамен на знание кыргызского языка, который является одним из главных требований в участии в предстоящих выборах главы государства. Он набрал 94,6 баллов.
Журналисты поинтересовались, когда премьер намерен оставить пост главы правительства.
Жээнбеков пообещал, что уйдет с поста главы кабинета министров. Но точную дату не назвал.
Премьер отметил, что это произойдет после того, как его зарегистрируют как кандидата в президенты.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.

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