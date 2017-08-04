Жээнбеков рассказал, когда намерен оставить пост премьер-министра

4 августа 2017, 15:50 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кандидат в президенты от партии СДПК, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня сдал экзамен на знание кыргызского языка, который является одним из главных требований в участии в предстоящих выборах главы государства. Он набрал 94,6 баллов.

Журналисты поинтересовались, когда премьер намерен оставить пост главы правительства.

Жээнбеков пообещал, что уйдет с поста главы кабинета министров. Но точную дату не назвал.

Премьер отметил, что это произойдет после того, как его зарегистрируют как кандидата в президенты.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.