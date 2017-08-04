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В Джалал-Абаде строится новый убойный цех, соответствующий стандартам ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441218-ru.html

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В городе Джалал-Абад временно отключают газ

4 августа 2017, 15:55       Комментарии

Ош, 4 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Джалал-Абад начато строительство нового современного убойного цеха. На церемонии начала строительство принял участие полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.
По словам Сатыбалдиева, во всех районах и городах Джалал-Абадской области будут построены убойные цеха, которые будут соответствовать всем современным стандартам ЕАЭС, и создадут возможности для дальнейшего экспорта в страны Союза.
Как сообщил владелец нового убойного цеха Абдыкасым Кушпаков, сметная стоимость убойного цеха составила 16 млн сомов, 10 млн из них при помощи правительства взяты в кредит из ОАО "Айыл Банк". Вся деятельность убойного цеха будет под пристальным контролем Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

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