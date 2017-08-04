Кыргызстану важно, чтобы в стране развивался русский язык — премьер

4 августа 2017, 16:06 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызстану важно, чтобы в стране развивался русский язык. Об этом заявил премьер-министр, кандидат в президенты ыргызстана Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что сегодня Жээнбеков сдал тест на знание кыргызского языка, который проходил в здании Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына. Глава правительства набрал 94,6 баллов.

Как он отметил, русский язык однозначно должен сохраниться в Кыргызстане. Русский язык- это язык дружбы, язык ООН. Этому языку в Кыргызстане дан официальный статус.

"Я сам обучался на русском языке и работал учителем русского языка и для меня очень важно, чтобы он развивался в Кыргызстане", - сказал глава кабмина.

По его словам, для многих кыргызстанцев русский язык - это окно в мир науки, техники, искусства, культуры и знаний.

Премьер отметил, кыргызстанцы должны знать не менее трех языков.

Прохождение тестирования – одно из обязательных условий регистрации кандидатов в президенты КР. Уровень знания кыргызского языка кандидатами определяется по системе "Кыргызтест". Она разработана для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.