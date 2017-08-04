Фото — Сотрудники Госэкотехинспекции проводят рейды по выявлению отдыхающих, загрязняющих природу

4 августа 2017, 15:44 Комментарии

Сотрудники Госинспекции по экологической и технической безопасности проверяют зоны отдыха и лесные ущелья на северной территории Кыргызской Республики. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это связано с тем, что летом отдыхающие на берегу озер и в лесных ущельях не соблюдают экологическую безопасность и причиняют ущерб окружающей природе. С начала летнего сезона участились случаи, когда некоторые отдыхающие заезжали на машинах на пляж озера и купали своих домашних питомцев.

Инспекторы проводят проверки и разъяснительные работы среди отдыхающих и местных жителей. На граждан, нарушающих закон и наносящих вред экологии, налагаются административные штрафы. "Но, несмотря на это, халатное отношение людей к окружающей природе остается одной их проблемных задач. В этом направлении Госэкотехинспекция сотрудничает с местными органами власти и правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Госэкотехинспекция просит отдыхающих на природе соблюдать чистоту и отдыхать без ущерба к окружающей среде.