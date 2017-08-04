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Жээнбеков набрал 94,6 балла по госязыку. Немного "не дотянул" до рекорда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364333_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441215-ru.html

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4 августа 2017, 15:42       Комментарии

Сегодня, 4 августа, тестирование на знание госязыка сдал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который баллотируется в президенты от СДПК.
Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, Жээнбеков набрал 94,6 балла.
Напомним, в ЦИК поступило заявление о выдвижении 59 кандидатур, двое из них взяли самоотвод, еще нескольких комиссия может не допустить к участию в выборах, так как они по тем или иным причинам не соответствуют требованиям закона о выборах.
С 26 июля тестирование на знание госязыка прошел 21 кандидат, один из которых - Руслан Джунусов не смог набрать достаточное количество баллов, а остальные 20 кандидатов набрали баллы выше минимального. Самый высокий результат на сегодняшний день у Адахана Мадумарова - 96,77 балла.

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