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Футбольный клуб "Абдыш-Ата" попращался с тренером Аскаром Ахметовым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364335_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441214-ru.html

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4 августа 2017, 15:52       Комментарии

Аскар Ахметов лишился своего поста после проигрыша "Абдыш-Аты" бишкекскому "Дордою" с крупным счетом 4:1 в рамках 11-го тура чемпионата страны в высшем дивизионе.
Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, он был назначен на эту должность в начале сезона, после того, как привел команду "Живое" к серебряным медалям в Первенстве Кыргызстана по футболу Зоны "А". На сегодняшний день "Абдыш-Ата" в чемпионате идет на 3-м месте, а в Кубке Кыргызстана дошла до полуфинала, где в двухматчевом противостоянии снова сыграет с "Дордоем".
В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера "Абдыш-Аты" до конца сезона стал Игорь Гавшин. 39-летний специалист имеет тренерскую лицензию "В". Ранее он работал начальником команды, а также занимал пост менеджера.

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