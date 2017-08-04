Адвокат намерен обжаловать приговор экс-депутату Жапарову

4 августа 2017, 15:31 Комментарии

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов намерен обжаловать приговор экс-депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову.

По его словам, ему только что выдали приговор Первомайского районного суда.

«Сейчас я намерен подать жалобу в Межрайонный суд Бишкека»,- сказал адвокат.

Напомним, Садыра Жапарова обвиняли по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством.

По версии обвинения, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим похитить губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

2 августа экс-парламентарию вынесли приговор. Решением суда Садыра Жапарова приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Жапарова оправдали по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако по статье "Захват заложников" экс-парламентария признали виновным.