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Адвокат намерен обжаловать приговор экс-депутату Жапарову

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/advoka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441213-ru.html

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4 августа 2017, 15:31       Комментарии

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов намерен обжаловать приговор экс-депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову.
По его словам, ему только что выдали приговор Первомайского районного суда.
«Сейчас я намерен подать жалобу в Межрайонный суд Бишкека»,- сказал адвокат.
Напомним, Садыра Жапарова обвиняли по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством.
По версии обвинения, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим похитить губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.
2 августа экс-парламентарию вынесли приговор. Решением суда Садыра Жапарова приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Жапарова оправдали по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако по статье "Захват заложников" экс-парламентария признали виновным.

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