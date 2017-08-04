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Центральный рынок Оша проверили на соблюдение пожарной безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentral-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441212-ru.html

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4 августа 2017, 15:14       Комментарии

Ош, 4 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. По заданию мэра города Ош 3 июля специальная комиссия мэрии под председательством первого вице-мэра города Замирбека Аскарова ознакомилась с состоянием пожарной безопасности на центральном рынке.
В состав комиссии также вошли руководители и представители соответствующих служб мэрии, государственных организаций, коммунальных предприятий.
В первую очередь Аскаров обратил внимание на состояние подъездных путей, через которые противопожарная спецтехника может добраться до центрального рынка. В частности поручено проверить качественные характеристики моста частного предпринимателя Х.Абдуллаева на возможность выдержать необходимую нагрузку в случае возникновения пожара.
В ходе рейда руководителям соответствующих служб даны поручения в недельный срок усилить совместное взаимодействие по исполнению функциональных обязанностей по пожарной безопасности и исправить все имеющиеся недочеты в работе.
Также дано поручение принять соответствующие меры по проверке качественного функционирования пожарных гидрантов.

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