Центральный рынок Оша проверили на соблюдение пожарной безопасности

4 августа 2017, 15:14 Комментарии

Ош, 4 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. По заданию мэра города Ош 3 июля специальная комиссия мэрии под председательством первого вице-мэра города Замирбека Аскарова ознакомилась с состоянием пожарной безопасности на центральном рынке.

В состав комиссии также вошли руководители и представители соответствующих служб мэрии, государственных организаций, коммунальных предприятий.

В первую очередь Аскаров обратил внимание на состояние подъездных путей, через которые противопожарная спецтехника может добраться до центрального рынка. В частности поручено проверить качественные характеристики моста частного предпринимателя Х.Абдуллаева на возможность выдержать необходимую нагрузку в случае возникновения пожара.

В ходе рейда руководителям соответствующих служб даны поручения в недельный срок усилить совместное взаимодействие по исполнению функциональных обязанностей по пожарной безопасности и исправить все имеющиеся недочеты в работе.

Также дано поручение принять соответствующие меры по проверке качественного функционирования пожарных гидрантов.