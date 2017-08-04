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Кандидат в президенты Жээнбеков сдал тест по кыргызскому и набрал 94,6 баллов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kandidat-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441211-ru.html

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4 августа 2017, 15:27       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Салтанат Абдраева – Кабар/. Кандидат в президенты КР, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня сдал тест на знание кыргызского языка, который проходил в здании Кыргызского национального университета им.Ж.Баласагына. Глава правительства набрал 94,6 баллов.
Экзамен продлился 1 час 40 минут. По окончанию экзамена С.Жээнбекову вручили сертификат о прохождении экзамена.
На сегодняшний день уже сдали тест 20 кандидатов. Самый высокий балл в тесте по кыргызскому среди кандидатов набрал лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров - 96,7 балла.
Стоит отметить, что прохождение тестирования – одно из обязательных условий регистрации кандидатов в президенты КР. Уровень знания кыргызского языка кандидатами определяется по системе "Кыргызтест". Она разработана для всех лиц, претендующих на государственные и муниципальные должности.

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