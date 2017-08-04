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Акционеры "Электрические станции" одобрили сделку с LiglassTraiding по строительству ГЭС

Источник:
http://kabar.kg/news/aktcioner...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441210-ru.html

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4 августа 2017, 15:35       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Акционеры ОАО "Электрические станции" одобрили сделку с чешской компанией "Liglass Traiding CZ, SRO" по строительству Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (ВНК ГЭС) и малых ГЭС в Кыргызстане.
Как сообщает пресс-служба энергокомпании, сегодня 4 августа, состоялось внеочередное акционерное собрание ОАО "Электрические станции".
Основными вопросами повестки дня были:
- внесение изменений в годовой бюджет Общества на 2017 год;
- одобрение проекта Инвестиционного соглашения "О сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 ВНК ГЭС в КР к проекту "Строительство малых гидроэлектростанций в КР", реализуемому правительством КР и чешской компанией "Liglass Traiding CZ, SRO" по итогам тендера, проведенного в соответствии с распоряжением правительства КР от 15 мая 2017 года как крупная сделка и уполномочить Генерального директора ОАО "Электрические станции" подписать все необходимые документы, связанные с указанным Инвестиционным соглашением.
Как отметил в своем выступлении генеральный директор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев условием соглашения является привлечение финансирования на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 в размере порядка 230 млн долларов США.
В соответствии с Инвестиционным соглашением ОАО "Электрические станции" выполняет реализацию условий настоящего Инвестиционного соглашения, в части прав акционера ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".
В случае неисполнения Инвестором своих обязательств действие настоящего Инвестиционного соглашения прекращается, при этом все вложенные Инвестором денежные средства в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" не подлежат возврату.
Акционеры ОАО "Электрические станции" после обсуждения вопросов повестки дня собрания большинством голосов одобрили вышеуказанные вопросы.

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