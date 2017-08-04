Президент Узбекистана назвал прокуроров "самыми большими ворами"

4 августа 2017, 15:36 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время видеоселекторного совещания 2 августа подверг резкой критике прокуроров и деятельность органов прокуратуры. Заявляя о том, что прокуроры являются "самыми большими ворами", оставшимися "со старой мусорной системы", президент предупредил, что в случае недобросовестной работы уволит прокуроров, оставшихся после недавней "чистки" в органах прокуратуры, пишет узбекская служба радио "Свобода".

На аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции "Озодлика", президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыто говорит о своей нелюбви к прокурорам:

"Если ты не поменяешь свое мировоззрение, то завтра будет поздно. Знай об этом. Я даю тебе десять дней срока, мне все равно не нравится то, как вы ведете себя. Ты остался один, я уже всех уволил. Я, извините меня конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите почему, я отвечу. Я был хокимом района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что став прокурорчиком, у них даже походка меняется, возгордившись, они не признают людей. Я очень хорошо знаю обо всем этом", – сказал во время видеоселекторного совещания президент, оценивая работу прокуроров.

В ходе видеоселекторного совещания Мирзиеев назвал "мусором" сотрудников прокуратуры времен Каримова и пообещал, что "все равно" поменяет работников органов прокуратуры:

"Мы назначили нового Генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15-20 процентов людей, оставшиеся от прежней воровской системы. В частности, Файзиев (имеет ввиду прокурора Ташкентской области Джамшида Файзиева – Ред.) тоже является человеком этой системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от таких людей. Либо прокурор будет работать честно, любо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все", – сказал Мирзиеев во время видеоселекторного совещания.

Говоря о том, что некоторые прокуроры не умеют даже правильно написать свою фамилию, обратил внимание на особняки, возводимые прокурорами:

"Прокурор будет жить хорошо только тогда, когда хорошо заживет наш народ. Посмотрите на их дома, на автомобили, на которых они ездят. Они что, изобрели атомный реактор? Один-два дурака не умеют даже правильно написать свою фамилию. Они стали прокурорами по блату. Еще и кичатся. Я не люблю их, потому что они не работают. Сейчас мы работаем с людьми, которые сами стараются работать честно", – сказал президент.

По его словам, сейчас продолжается "чистка" кадров в органах прокуратуры. Мирзиеев заявил, что "общество полностью очистится от подобных лиц":

"Слава богу, мне обо всем известно. Пока что я бросил веревку и наблюдаю, но в один миг покончу с этой проблемой. Никто и никогда не сможет шутить с государством. Никто и никогда. На первом месте всегда, еще раз повторюсь, всегда должен стоять народ. Был у нас один прокурор по фамилии Мухиддинов. Но он сел в тюрьму на несколько лет. Для нас никто не сможет стать авторитетом, кроме народа", – заявил во время видеоселекторного совещания Мирзиеев, обращаясь к работникам органов прокуратуры.

Напомним, что 7 января этого года – в преддверии Дня работников органов прокуратуры состоялась встреча президента Узбекистана с прокурорскими работниками, в ходе которого Шавкат Мирзиеев заявил "о необходимости установления общественного контроля, чтобы избежать превращения прокуратуры в репрессивный и карательный орган".