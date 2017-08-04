По Кыргызстану днем временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 5 августа

4 августа 2017, 15:22 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди, грозы. В Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременный дождь, гроза по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+32.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 3 августа составила +23 градуса, 4 августа утром составила +22,5.