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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану днем временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 5 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441208-ru.html

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4 августа 2017, 15:22       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди, грозы. В Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременный дождь, гроза по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+32.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 3 августа составила +23 градуса, 4 августа утром составила +22,5.

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