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Глава МВД У.Исраилов представил личному составу ГУВД Бишкека нового начальника С.Рахманова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441207-ru.html

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4 августа 2017, 15:14       Комментарии

Министр внутренних дел Улан Исраилов 4 августа представил личному составу ГУВД Бишкека нового руководителя - полковника милиции Рахманова Сталбека Кенешбековича. Как сообщила пресс-служба МВД, С.Рахманов ранее занимал должность заместителя начальника ГУВД Бишкека.
Рахманов Сталбек Кенешбекович - полковник милиции. Родился 10 января 1972 года. В 1994 году окончил Бишкекский государственный университет, в 2004 году - Академию МВД им.Алиева.
В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека; начальником 10 Главного управления МВД; начальником УВД Первомайского района Бишкека; заместителем начальника ГУВД Бишкека.
За время службы в ОВД награжден ведомственными медалями и государственной медалью "Данк".

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