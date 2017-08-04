Глава МВД У.Исраилов представил личному составу ГУВД Бишкека нового начальника С.Рахманова

4 августа 2017, 15:14 Комментарии

Министр внутренних дел Улан Исраилов 4 августа представил личному составу ГУВД Бишкека нового руководителя - полковника милиции Рахманова Сталбека Кенешбековича. Как сообщила пресс-служба МВД, С.Рахманов ранее занимал должность заместителя начальника ГУВД Бишкека.

Рахманов Сталбек Кенешбекович - полковник милиции. Родился 10 января 1972 года. В 1994 году окончил Бишкекский государственный университет, в 2004 году - Академию МВД им.Алиева.

В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека; начальником 10 Главного управления МВД; начальником УВД Первомайского района Бишкека; заместителем начальника ГУВД Бишкека.

За время службы в ОВД награжден ведомственными медалями и государственной медалью "Данк".