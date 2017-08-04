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Текебаев: Показания Омурбека Абдырахманова расходятся

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364334_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441205-ru.html

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4 августа 2017, 15:28       Комментарии

Сегодня, 4 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе судебного процесса суд допросил Текебаева.
В своих показаниях он заявил, что весь Кыргызстан знает, кем является Омурбек Абдырахманов (экс-депутат парламента), так как он четыре года был парламентарием.
"Он говорил плохое не только про меня, но и про "Ата Мекен". У нас был конфликт, после чего на съезде партии его исключили из партийных рядов. Фальсификаторы рассчитывали на то, что Абдырахманов даст любые показания против меня. В показаниях он говорит, что видел Маевского 13 мая у Текебаева, где и познакомился с ним. Однако он был в Америке тогда. До конца мая он был в США. Но после указывалось, что мы с Маевским виделись в декабре. Все трое поменяли свои показания", - сказал Текебаев.

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