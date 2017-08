Меры были жестокими — официальное заявление "Тазалыка" об убийстве 8 собак

4 августа 2017, 15:14 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Муниципальное предприятие "Тазалык" распространило официальное заявление о ситуации, связанной с убийством собак, которых вывели из квартиры 75-летней бишкекчанки Фирдаусы Зерновой. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В среду, 2 августа, в многоэтажке на пересечении улиц Ибраимова и Токтогула из однокомнатной квартиры пенсионерки, живущей на восьмом этаже, вытащили 14 собак - восемь взрослых животных убили на месте, шесть щенков увезли живыми. Позже один из сотрудников МП "Тазалык" сообщил СМИ, что все собаки живы, однако директор предприятия Рыспек Сарпашев сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что тех убили и отвезли на свалку.

"Случай вызвал общественный резонанс из-за отношения сотрудников предприятия к собакам. Мы согласны, что методы были жестокими, сам по себе отстрел собак - мера жестокая. Мы были бы рады при наличии приютов или специальных мест содержания бездомных собак отвозить их туда", - говорится в заявлении.

На предприятии отмечают, что остановить отстрел бродячих собак нельзя, как как от них могут пострадать граждане, в том числе дети. Однако в "Тазалыке" пообещали усилить работу над тем, чтобы как можно меньше людей становились свидетелями ликвидации бездомных животных.

