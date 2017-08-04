Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По Кыргызстану днем временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 5 августаПо Кыргызстану днем временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 5 августаЦентральный рынок Оша проверили на соблюдение пожарной безопасностиЦентральный рынок Оша проверили на соблюдение пожарной безопасности

Авоська: цены на продукты на 4 августа

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441203-ru.html

Похожие новости

Сборные Кыргызстана и Узбекистана 25 августа проведут товарищеский матч по футболу

По Кыргызстану днем временами возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 5 августа

"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартует 8 августа

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 4 по 6 августа

Днем дождь — погода в Бишкеке на 4 августа

4 августа 2017, 15:20       Комментарии

За неделю на базарах подорожали лук, картофель, огурцы и куриные окорочка. Незначительно подешевели помидоры, морковь и баранина.
Со стоимостью основного набора продуктов можно ознакомится в инфографике Sputnik Кыргызстан. А еще у нас есть замечательный график, где отражены тенденции роста и снижения цен на продукты за год и с момента первого выхода данной рубрики на нашем сайте.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум