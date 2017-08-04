Авоська: цены на продукты на 4 августа

4 августа 2017, 15:20 Комментарии

За неделю на базарах подорожали лук, картофель, огурцы и куриные окорочка. Незначительно подешевели помидоры, морковь и баранина.

Со стоимостью основного набора продуктов можно ознакомится в инфографике Sputnik Кыргызстан. А еще у нас есть замечательный график, где отражены тенденции роста и снижения цен на продукты за год и с момента первого выхода данной рубрики на нашем сайте.

Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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