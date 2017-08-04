На фестивале ловчих птиц, на Иссык-Куле зрителей ожидает настоящее шоу с участием беркутов

4 августа 2017, 15:02 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На фестивале ловчих птиц, который состоится 12 августа в юрточном лагере "Жайчы" в селе Кок-Сай Тонского района Иссык-Кульской области зрителей ожидает настоящее шоу с участием беркутов, рассказал беркутчи Кадырдин Шерманбетов.

По его словам, 25 беркутов покажут шоу зрителям - полет на время, ловля животных. То есть состоится соревнование среди беркутчи. "Я тоже приму участие и хочу показать силу моих птиц. Ранее был у мен беркут "Оймок", который в 2008 году в игре Салбуруун взял волка, также мои тайганы всегда получали призовые места. Кроме этого, я зимой и осенью выхожу на охоту, вот тогда можно реально оценить силу беркутов", - пояснил он.

Также он отметил, что такие фестивали очень положительно влияют на имидж Иссык-Куля.

С недавних пор образ всадника с ловчей птицей на руке стал одним из самых популярных брендов туристического Кыргызстана, и здесь нет ничего удивительного. Кыргызстан за последние годы стал местом проведения разных этнофестивалей. В свою очередь, охота с ловчими птицами больше привлекает европейских туристов, для которых увидеть это - настоящий подарок. Ведь такую картину не везде можно наблюдать.

Кроме показа шоу беркутов, программа фестиваля ловчих птиц включает конноспортивные игры (кыз куумай, тыйын энмей, ээр оодарыш, улак тартыш), стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов, также различные национальные игры вместе с гостями фестиваля.