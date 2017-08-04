В Москве кыргызстанца подозревают в том, что он целовал ноги спящей девушки

4 августа 2017, 15:04 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. На северо-востоке Москве полиция подозревает уроженца Кыргызстана в том, что он целовал ноги спящей девушки, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По информации издания, в полицию обратилась 31-летняя женщина, проживающая в строительном общежитии на ул. Сельскохозяйственная.

"Девушка сообщила, что ночью неизвестный самовольно проник в незапертую комнату, где она спала, и стал лизать и целовать ей ноги. Проснувшись, потерпевшая позвонила в полицию", - сказал источник.

Прибывшие полицейские задержали на месте 31-летнего уроженца Кыргызстана, не имеющего в Москве определенного места жительства. Против подозреваемого возбудили уголовное дело с формулировкой действия сексуального характера и взяли с мужчины подписку о невыезде.