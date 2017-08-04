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В Москве кыргызстанца подозревают в том, что он целовал ноги спящей девушки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441198-ru.html

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4 августа 2017, 15:04       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. На северо-востоке Москве полиция подозревает уроженца Кыргызстана в том, что он целовал ноги спящей девушки, пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источники в правоохранительных органах.
По информации издания, в полицию обратилась 31-летняя женщина, проживающая в строительном общежитии на ул. Сельскохозяйственная.
"Девушка сообщила, что ночью неизвестный самовольно проник в незапертую комнату, где она спала, и стал лизать и целовать ей ноги. Проснувшись, потерпевшая позвонила в полицию", - сказал источник.
Прибывшие полицейские задержали на месте 31-летнего уроженца Кыргызстана, не имеющего в Москве определенного места жительства. Против подозреваемого возбудили уголовное дело с формулировкой действия сексуального характера и взяли с мужчины подписку о невыезде.

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