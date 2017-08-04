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Батыралиев: МСУ должны быть заинтересованы в здоровье своего населения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364331_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441196-ru.html

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4 августа 2017, 15:02       Комментарии

"Первичная медико-санитарная помощь, несомненно, является первоосновой в любой системе здравоохранения, и в кыргызской особенно, потому что нам все время не хватает ресурсов, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь на уровне стационаров, где не хватает оборудования, лекарств и т.д., - сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, посетив 3 августа группу семейных врачей №11 в селе Васильевка Аламудунского района Чуйской области. – Сегодня первичка, неподкрепленная сильным финансированием, как тот муравей в известной басне, взвалила на себя весь груз проблем профилактики и контроля заболеваемости в стране и нуждается, прежде всего, в поддержке местных органов власти, которые должны быть заинтересованы в здоровье своего населения, потому что это хорошая экономия бюджета и развитие села на перспективу".
В процессе рабочего визита в ГСВ Батыралиев ознакомился с системой оказания медицинской помощи шести сёлам, которые она обслуживает, перелистал страницы её паспорта, побеседовал с местным персоналом и был приятно удивлён и обрадован грамотному менеджменту со стороны её клинического руководителя Базаркула Дуйшеналиева. Семейный врач с 40-летним стажем работы сумел не только сохранить разваливающееся здание местной амбулатории, но и превратить свою ГСВ в настоящую сказку для её посетителей, облагородив территорию зелеными насаждениями, скульптурными композициями и фонтанами, а внутри украсить её цветами и аквариумами с настоящими рыбками.
Как рассказал сам Дуйшеналиев, конечно, ничего с неба ему не падало. Сначала несколько лет самостоятельно искал 11 млн сомов на ремонт, а полгода назад привлёк и других спонсоров, чтобы привести в порядок территорию. Его ГСВ действует с 2001 года, обслуживает население в 13 тысяч человек в радиусе 15 км. Здесь есть стоматологический, процедурный, прививочный, акушерский, фтизиатрический кабинеты и лаборатория, своя Станция скорой медицинской помощи и одна санитарная машина. Вместо 7-8 врачей работают всего трое, есть большая нужда в акушере-гинекологе, обязанности которой в данное время выполняет 70-летняя акушерка. Вообще, вся амбулатория держится на старых кадрах, потому что молодые специалисты здесь не задерживаются, их не устраивает ни зарплата, ни отсутствие жилья. Дуйшеналиев перечислил три главные проблемы семейной медицины, которые тормозят весь процесс её развития:
<li>Низкая заработная плата; </li><li>Отсутствие жилья и других стимулов для молодых специалистов работать на селе;</li><li>Огромный груз работы, большая ответственность и жесткие требования по заполнению большого количества разного рода документации.</li>
На дальнейшую судьбу первички доктор-менеджер смотрит без особого оптимизма, делая печальные предсказания, что через пять лет будут повально закрываться ФАПы, ГСВ и оголяться сельское здравоохранение, потому что 70% семейных врачей - пенсионного и 20% - предпенсионного возраста. А у тех, кто все же остался работать, на сегодня зарплата составляет в 5-7 тысяч сомов.

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