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Борец Жуманазарова выиграла вторую бронзу для Кыргызстана на ЧМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441195-ru.html

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4 августа 2017, 14:40       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.
Мировое первенство проходит в Тампере (Финляндия) с 1 по 6 августа.
Жуманазарова, ставшая недавно чемпионкой Азии, выступает в весовой категории до 67 килограммов. Кыргызстанка сумела выйти в полуфинал, одолев в поединке 1/8 финала француженку Кендру Аугустин Джойнлайн Даше, а в четвертьфинальной схватке - Терезу Элизу Эдфельдер из Германии. В борьбе за выход в финал отечественная спортсменка уступила кубинке Юдари Санчез Родригез, но сохранила право сразиться за бронзу.
В утешительном поединке Жуманазарова встретилась с представительницей Норвегии Хэддой Хауг Странд, которую одолела со счетом 10:0.
Это вторая медаль в копилке сборной Кыргызстана на чемпионате мира. Ранее бронзу завоевал Акбар Кенжебек уулу, выступающий в весовой категории до 50 килограммов.
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