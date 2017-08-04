Борец Жуманазарова выиграла вторую бронзу для Кыргызстана на ЧМ

4 августа 2017, 14:40 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Мировое первенство проходит в Тампере (Финляндия) с 1 по 6 августа.

Жуманазарова, ставшая недавно чемпионкой Азии, выступает в весовой категории до 67 килограммов. Кыргызстанка сумела выйти в полуфинал, одолев в поединке 1/8 финала француженку Кендру Аугустин Джойнлайн Даше, а в четвертьфинальной схватке - Терезу Элизу Эдфельдер из Германии. В борьбе за выход в финал отечественная спортсменка уступила кубинке Юдари Санчез Родригез, но сохранила право сразиться за бронзу.

В утешительном поединке Жуманазарова встретилась с представительницей Норвегии Хэддой Хауг Странд, которую одолела со счетом 10:0.

Это вторая медаль в копилке сборной Кыргызстана на чемпионате мира. Ранее бронзу завоевал Акбар Кенжебек уулу, выступающий в весовой категории до 50 килограммов.

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