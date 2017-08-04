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Не пропустите! Бишкекчанам расскажут о культуре 17 стран мира

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441194-ru.html

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4 августа 2017, 14:50       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Мэрия Бишкека совместно с молодежной организацией AIESEC в Кыргызстане объявляет о проведении масштабного фестиваля культур Global Village 2017, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Фестиваль культур - это национальное мероприятие с участием стажеров из разных стран, а также представителей других культур, проживающих в Кыргызстане, которое реализуется AIESEC уже пятый год. Ежегодно его посещают более 8 тысяч человек.
Фестиваль пройдет 6 августа с 16.00 до 21.00 у памятника Курманджан датке на проспекте Эркиндик.
Главной целью мероприятия является ознакомление жителей столицы с культурой разных стран. Гости фестиваля смогут узнать об обычаях и традициях народов Испании, Чехии, США, Польши, Бразилии, Таиланда, Индонезии, Словакии, Австрии, Китая, Турции, Бельгии, Нидерландов, Тайваня, Португалии, Малайзии, Румынии и Кыргызстана.
Бишкекчане смогут оценить мастерство певцов и танцоров, а также поучаствовать в конкурсах и выиграть ценные призы.
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