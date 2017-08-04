Кыргызскую песню "Буй-буй" перепели на узбекском

4 августа 2017, 14:55 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Песню "Буй-буй" исполнителя Бактияра Токторова перепели узбекские артисты.

Кавер размещен на YouTube-канале RizaNovaUZ. Видеоряд состоит из фотографий певцов Фархода и Ширин, которые и записали песню. Артисты назвали ее "Калбим сендадир", что в переводе означает "Сердце принадлежит тебе".

К настоящему времени ролик посмотрели 42 852 раза.

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