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Не пропустите! Бишкекчанам расскажут о культуре 17 стран мираНе пропустите! Бишкекчанам расскажут о культуре 17 стран мира

Кыргызскую песню "Буй-буй" перепели на узбекском

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441193-ru.html

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4 августа 2017, 14:55       Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Песню "Буй-буй" исполнителя Бактияра Токторова перепели узбекские артисты.
Кавер размещен на YouTube-канале RizaNovaUZ. Видеоряд состоит из фотографий певцов Фархода и Ширин, которые и записали песню. Артисты назвали ее "Калбим сендадир", что в переводе означает "Сердце принадлежит тебе".
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