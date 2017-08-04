В Первомайском районе состоялось заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

4 августа 2017, 14:14 Комментарии

Под председательством главы Первомайского района столицы Аскербека Алиевасостоялось заседание районного штаба по подготовке и проведению выборов президента. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. В заседании штаба приняли участие представители ЦИК КР, Бишкекской территориальной избирательной комиссии, представители Государственной регистрационной службы при правительстве, а также руководители районных служб и МТУ.

Во время совещания представители ЦИК и БТИК проинформировали о проводимой работе согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов президента.

По итогам заседания штаба аким дал поручения соответствующим службам и МТУ, продолжить работу по оказанию содействия в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведению выборов президента.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года.