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В Первомайском районе состоялось заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441192-ru.html

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4 августа 2017, 14:14       Комментарии

Под председательством главы Первомайского района столицы Аскербека Алиевасостоялось заседание районного штаба по подготовке и проведению выборов президента. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. В заседании штаба приняли участие представители ЦИК КР, Бишкекской территориальной избирательной комиссии, представители Государственной регистрационной службы при правительстве, а также руководители районных служб и МТУ.
Во время совещания представители ЦИК и БТИК проинформировали о проводимой работе согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов президента.
По итогам заседания штаба аким дал поручения соответствующим службам и МТУ, продолжить работу по оказанию содействия в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведению выборов президента.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года.

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