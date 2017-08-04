БТИК организует 6 дополнительных участков, чтобы граждане, не имеющие прописки в Бишкеке, смогли проголосовать на выборах

4 августа 2017, 14:30 Комментарии
Бишкекская территориальная избирательная комиссия решила организовать 6 дополнительных избирательных участков, чтобы на выборах президента смогли проголосовать граждане, не имеющие прописки по месту фактического проживания в Бишкеке и не имеющие возможности проголосовать в день выборов по месту прописки.
В связи с этим БТИК объявляет о выдвижении представителей от политических партий, от представительного органа местного самоуправления Бишкекского городского кенеша в составы дополнительных избирательных участков.
Избирательные комиссии являются коллегиальным органом, организующим подготовку и проведение выборов, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан.
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> № дополнительной избирательной комиссии
</td> <td> Месторасположение
</td> <td> Наименование учреждений, организаций, где образуются дополнительные избирательные комиссии
</td> <td> Примечание
</td> </tr> <tr> <td> Ленинский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1068
</td> <td> ул Гагарина
</td> <td> ФАП, жилмассив Ак-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Первомайский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1265
</td> <td> жилмассив Тынчтык
</td> <td> ФАП, жилмассив Тынчтык
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 2.
</td> <td> №1266
</td> <td> жилмассив Мурас-Ордо
</td> <td> ФАП, жилмассив Мурас-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 3.
</td> <td> №1267
</td> <td> жилмассив Калыс-Ордо
</td> <td> ФАП, жилмассив Калыс-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 4.
</td> <td> №1268
</td> <td> жилмассив Жениш
</td> <td> ФАП, жилмассив Жениш
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Свердловский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1367
</td> <td> жилмассив Келечек
</td> <td> В здании школы №87
</td> <td>
</td> </tr> </table>