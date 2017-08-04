БТИК организует 6 дополнительных участков, чтобы граждане, не имеющие прописки в Бишкеке, смогли проголосовать на выборах

4 августа 2017, 14:30 Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия решила организовать 6 дополнительных избирательных участков, чтобы на выборах президента смогли проголосовать граждане, не имеющие прописки по месту фактического проживания в Бишкеке и не имеющие возможности проголосовать в день выборов по месту прописки.

В связи с этим БТИК объявляет о выдвижении представителей от политических партий, от представительного органа местного самоуправления Бишкекского городского кенеша в составы дополнительных избирательных участков.

Избирательные комиссии являются коллегиальным органом, организующим подготовку и проведение выборов, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан.

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> № дополнительной избирательной комиссии

</td> <td> Месторасположение

</td> <td> Наименование учреждений, организаций, где образуются дополнительные избирательные комиссии

</td> <td> Примечание

</td> </tr> <tr> <td> Ленинский район

</td> </tr> <tr> <td> 1.

</td> <td> №1068

</td> <td> ул Гагарина

</td> <td> ФАП, жилмассив Ак-Ордо

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> Первомайский район

</td> </tr> <tr> <td> 1.

</td> <td> №1265

</td> <td> жилмассив Тынчтык

</td> <td> ФАП, жилмассив Тынчтык

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 2.

</td> <td> №1266

</td> <td> жилмассив Мурас-Ордо

</td> <td> ФАП, жилмассив Мурас-Ордо

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 3.

</td> <td> №1267

</td> <td> жилмассив Калыс-Ордо

</td> <td> ФАП, жилмассив Калыс-Ордо

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> 4.

</td> <td> №1268

</td> <td> жилмассив Жениш

</td> <td> ФАП, жилмассив Жениш

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> Свердловский район

</td> </tr> <tr> <td> 1.

</td> <td> №1367

</td> <td> жилмассив Келечек

</td> <td> В здании школы №87

</td> <td>

</td> </tr> </table>