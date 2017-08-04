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Борец Жуманазарова выиграла вторую бронзу для Кыргызстана на ЧМБорец Жуманазарова выиграла вторую бронзу для Кыргызстана на ЧМВ Первомайском районе состоялось заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президентаВ Первомайском районе состоялось заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

БТИК организует 6 дополнительных участков, чтобы граждане, не имеющие прописки в Бишкеке, смогли проголосовать на выборах

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441191-ru.html

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4 августа 2017, 14:30       Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия решила организовать 6 дополнительных избирательных участков, чтобы на выборах президента смогли проголосовать граждане, не имеющие прописки по месту фактического проживания в Бишкеке и не имеющие возможности проголосовать в день выборов по месту прописки.
В связи с этим БТИК объявляет о выдвижении представителей от политических партий, от представительного органа местного самоуправления Бишкекского городского кенеша в составы дополнительных избирательных участков.
Избирательные комиссии являются коллегиальным органом, организующим подготовку и проведение выборов, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан.
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> № дополнительной избирательной комиссии
</td> <td> Месторасположение
</td> <td> Наименование учреждений, организаций, где образуются дополнительные избирательные комиссии
</td> <td> Примечание
</td> </tr> <tr> <td> Ленинский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1068
</td> <td> ул Гагарина
</td> <td> ФАП, жилмассив Ак-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Первомайский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1265
</td> <td> жилмассив Тынчтык
</td> <td> ФАП, жилмассив Тынчтык
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 2.
</td> <td> №1266
</td> <td> жилмассив Мурас-Ордо
</td> <td> ФАП, жилмассив Мурас-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 3.
</td> <td> №1267
</td> <td> жилмассив Калыс-Ордо
</td> <td> ФАП, жилмассив Калыс-Ордо
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> 4.
</td> <td> №1268
</td> <td> жилмассив Жениш
</td> <td> ФАП, жилмассив Жениш
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Свердловский район
</td> </tr> <tr> <td> 1.
</td> <td> №1367
</td> <td> жилмассив Келечек
</td> <td> В здании школы №87
</td> <td>
</td> </tr> </table>

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