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Охраняющих Трампа спецагентов выселили из Trump Tower в трейлер

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364326_oh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441190-ru.html

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Трамп намерен снова запретить трансгендерам служить в армии

4 августа 2017, 14:14       Комментарии

Агентам Секретной службы США, охраняющим президента Дональда Трампа, пришлось освободить помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Поводом для их выселения стали разногласия по условиям аренды, пишет РБК со ссылкой на источники The Washington Post знакомых с ситуацией.
Представитель Секретной службы Аманды Миллер в ответ на запрос WP сообщила, что перевод агентов в трейлер станет "более экономически и логистически оправданным шагом", чем аренда другого офиса.
Командный пост ​Секретной службы располагался на этаж ниже президентских апартаментов. Помещение использовалось, в частности, находящимися в резерве агентами. Однако в июле им пришлось перебраться в припаркованный у здания специально оборудованный трейлер. Поводом для этого стало отсутствие договоренности между администрацией США и владельцем здания - компанией Trump Organization по арендной ставке, говорят собеседники газеты.
После инаугурации в январе этого года Трамп не останавливался в своей нью-йоркской высотке. Его жена Мелания и сын Бэррон жили там несколько месяцев до переезда в Вашингтон в начале июня, указывает издание.
Агенты Секретной службы США обеспечивают безопасность Трампа с начала последних президентских праймериз, которые у Республиканской партии стартовали в феврале 2016 года. Согласно информации на сайте спецслужбы, ее сотрудники, в частности, занимаются охраной президента и вице-президента, членов их семей, бывших глав Белого дома, основных кандидатов на должности президента и вице-президента США, а также посещающих страну глав иностранных государств и их супругов.

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