Неймар дороже MegaCom — что можно купить в Кыргызстане за 222 млн евро

4 августа 2017, 14:10 Комментарии

БИШКЕК, 4 авг - Sputnik. Это все-таки случилось: представитель знаменитого атакующего трио "Барселоны", MSN, бразилец Неймар перешел во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Неймар, который сегодня идет третьим в мировом рейтинге после Лионеля Месси и Криштиану Роналду, стал самым дорогим игроком в мире - его трансфер составил 222 миллиона евро. Это более чем в два раза превышает рекорд Поля Погба, который в 2016 году перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов.

Редакция Sputnik Кыргызстан подсчитала, что можно купить за 222 миллиона евро в Кыргызстане. В пересчете на национальную валюту эта сумма составит 18 миллиардов 226 миллионов сомов, а на американскую - более 263 миллионов долларов. Давайте пофантазируем, во что здесь могли бы инвестировать арабы, которые являются владельцами ПСЖ.

Например, они осуществили бы мечту президента Алмазбека Атамбаева, правительства и многих граждан, если бы купили сотовый оператор MegaCom. Последний раз компанию хотели продать за 13,5 миллиарда сомов, но желающих не нашлось. На деньги от продажи планируется реализовать многострадальный проект "Безопасный город", чего давно требует общественность.

Также можно было бы профинансировать строительство гидроэлектростанций. Например, построить две ГЭС из Верхне-Нарынского каскада, стоимость которых составит 230 миллионов долларов (194 миллиона евро).

На указанную сумму можно было бы 27 раз провести выборы президента КР. Нынешние обойдутся в 671,5 миллиона сомов.

Трансфер Неймара в 150 раз дороже совокупной стоимости всей сборной Кыргызстана по футболу - 1,48 миллиона евро (по данным портала Tansfermarkt).

Еще арабских денег хватило бы на то, чтобы разом погасить долг КР перед Мировым валютным фондом (182,4 миллиона долларов) и Исламским банком развития (более 71 миллиона).

Кроме того, можно было бы в течение 14 616 лет выплачивать зарплату президенту Кыргызстана. К примеру, Алмазбек Атамбаев в прошлом году заработал на своем посту 1 миллион 247 тысяч сомов.

Любой кочевник не мыслит жизни без коня... учитывая современные реалии - железного. Практически каждый кыргызстанец мечтает о "крутой тачке", одна из самых популярных марок - Lexus LX570. Стоимость такого авто прошлого года выпуска составляет 109 тысяч долларов. На деньги для "покупки" Неймара арабы могли бы осчастливить 2 415 кыргызстанцев.

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