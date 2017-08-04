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Альпинисты из Литвы и Эстонии совершат восхождение на четыре пика в КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/al-pinist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441187-ru.html

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Военные Кыргызстана спасли российскую альпинистку в ущелье Ала-Арча

4 августа 2017, 13:44       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Ислам Розиев – Кабар/. Около 70 альпинистов из Литвы и Эстонии планируют совершить восхождение на четыре пика в Иссык-Кульской области. Экспедиция под названием "Каракол-2017" стартует 7 августа и продлится до 17 августа.
Заместитель председателя Федерации альпинистов КР Владимир Бирюков сообщил, что альпинисты намерены покорить вершины Каракольского ущелья и ущелья Алтын Арашан, находящиеся в горной системе Тескей Ала-Тоо и дать название четырем официально безымянным вершинам.
Бирюков добавил, что цель экспедиции – популяризация и развитие туризма в Кыргызстане.
Председатель Федерации альпинизма Литвы и руководитель экспедиции Вилюс Шайдукис сообщил, что они намерены обратиться к властям Кыргызстана с просьбой дать официальный статус названиям четырех вершин.
По его словам, этим вершинам планируется присвоить имена: Жальгирис (в честь победы литовцев над Тевтонским орденом), Акстинас (в честь альпиниста, погибшего в 1969 году на Кавказе), в честь 1000-летия Литвы и в честь одного из творцов "Кыргызского чуда", народного артиста КР, ученного и академика Альгимантаса Видугириса.

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