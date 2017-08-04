Альпинисты из Литвы и Эстонии совершат восхождение на четыре пика в КР

4 августа 2017, 13:44 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Ислам Розиев – Кабар/. Около 70 альпинистов из Литвы и Эстонии планируют совершить восхождение на четыре пика в Иссык-Кульской области. Экспедиция под названием "Каракол-2017" стартует 7 августа и продлится до 17 августа.

Заместитель председателя Федерации альпинистов КР Владимир Бирюков сообщил, что альпинисты намерены покорить вершины Каракольского ущелья и ущелья Алтын Арашан, находящиеся в горной системе Тескей Ала-Тоо и дать название четырем официально безымянным вершинам.

Бирюков добавил, что цель экспедиции – популяризация и развитие туризма в Кыргызстане.

Председатель Федерации альпинизма Литвы и руководитель экспедиции Вилюс Шайдукис сообщил, что они намерены обратиться к властям Кыргызстана с просьбой дать официальный статус названиям четырех вершин.

По его словам, этим вершинам планируется присвоить имена: Жальгирис (в честь победы литовцев над Тевтонским орденом), Акстинас (в честь альпиниста, погибшего в 1969 году на Кавказе), в честь 1000-летия Литвы и в честь одного из творцов "Кыргызского чуда", народного артиста КР, ученного и академика Альгимантаса Видугириса.