Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры

4 августа 2017, 13:58 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Украинский боксер Владимир Кличко, олимпийский чемпион 1996 года и чемпион мира в тяжелом весе, в четверг объявил о завершении профессиональной карьеры, исключив возможность боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в апреле, пишет Reuters.

В ходе чемпионского боя на стадионе "Уэмбли" в конце апреля Джошуа одержал победу над 41-летним Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

Украинец объявил о завершении карьеры на своем сайте (www.klitschko.com), который вскоре перестал работать, и боксер опубликовал видео в своем аккаунте в Твиттере.

"Двадцать семь лет назад я сделал свой лучший выбор: выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте", - сказал Кличко.

"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны - или хотим - переключить, так сказать, нашу активную часть и подготовиться к следующей главе: к новым вызовам, испытаниями, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это".

Кличко уходит из спорта с рекордными 64 победами, из которых 53 - нокаутом, и пятью поражениями.