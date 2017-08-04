Представитель посольства Узбекистана выехал в Иссык-Кульскую область, где в ДТП пострадали узбекистанцы

4 августа 2017, 14:08 Комментарии

Представитель консульского отдела посольства Узбекистана в Кыргызстане выехал в Иссык-Кульскую область, чтобы навестить пострадавших в ДТП граждан Узбекистана и оказать им помощь. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. На трассе Бишкек-Балыкчы в селе Кызыл-Орук 3 августа столкнулись бус с 13 членами танцевальной студии из Узбекистана и легковой автомобиль с 5 пассажирами.

По данным МИД Узбекистана, в аварии пострадали узбекские граждане:

1. Орлова Елена Александровна, 1976 года рождения

2. Орлов Игорь, 2006 года рождения

3. Орлова Вероника, 2006 года рождения

4. Ли Яна Андреевна, 2004 года рождения

5. Хан Жанна Михайловна, 1969 года рождения

6. Обьедкова Людмила Александровна, 1952 года рождения

Ранее сообщалось, что Игорю Орлову операция была проведена успешно. У пострадавшего был диагноз - оскольчатый перелом средней левой плечевой кости со смещением.