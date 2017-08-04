В школах Кыргызстана откроют электронные библиотеки

4 августа 2017, 13:55 Комментарии

Министерство образования и науки открывает электронные библиотеки в 60 школах страны.

По данным ведомства, в сотрудничестве с проектом Всемирного банка "Поддержка реформ в системе образования" в каждую библиотеку будет поставлено по 20 компьютеров, 4 ноутбука, 4 проектора, сервер, сетевое оборудование, компьютерные столы и стулья.

"В библиотеках будут установлены разработанные министерством электронные учебные материалы. Кроме того, МОН наращивает объемы электронных версий учебников на Национальном репозитории открытых образовательных ресурсов. В настоящее время в свободном доступе размещены 369 учебников, 566 диссертаций и 794 оцифрованных книг", – говорится в сообщении.