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В школах Кыргызстана откроют электронные библиотеки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-shko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441183-ru.html

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4 августа 2017, 13:55       Комментарии

Министерство образования и науки открывает электронные библиотеки в 60 школах страны.
По данным ведомства, в сотрудничестве с проектом Всемирного банка "Поддержка реформ в системе образования" в каждую библиотеку будет поставлено по 20 компьютеров, 4 ноутбука, 4 проектора, сервер, сетевое оборудование, компьютерные столы и стулья.
"В библиотеках будут установлены разработанные министерством электронные учебные материалы. Кроме того, МОН наращивает объемы электронных версий учебников на Национальном репозитории открытых образовательных ресурсов. В настоящее время в свободном доступе размещены 369 учебников, 566 диссертаций и 794 оцифрованных книг", – говорится в сообщении.

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