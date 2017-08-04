Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

4 августа 2017, 13:20 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Президент Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.

Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов.

Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей - ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", - обратился к президенту ветеран.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.