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Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/putin-obe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441182-ru.html

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4 августа 2017, 13:20       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Президент Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, пишет ТАСС.
Во время совещания у президента в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле 2017 года сгорели десятки домов.
Главе государства рассказали о ходе восстановления жилья; в том числе, выступил один из местных жителей - ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил за оказанную Черемушкам помощь.
"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады", - обратился к президенту ветеран.
"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин, после чего продолжил задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках.

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