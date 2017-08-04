Мэрия Бишкека обеспечивает малоимущих граждан бесплатным углем

4 августа 2017, 13:26 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Кабар/. Мэрия Бишкека традиционно оказывает помощь малоимущим семьям, предоставляя уголь для подготовки к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На отопительный сезон 2017-2018 годы предусмотрено 7,3 млн сомов на закупку 2,2 млн тонн твердого топлива для обеспечения 1478 малоимущих семей Ленинского района.

1 июня был объявлен конкурс на закупку твердого топлива, решением тендерной комиссии договор на поставку твердого топлива для малообеспеченных граждан присужден ОсОО "МВК ТРЭЙД".

18 июля 2017 года был произведен комиссионной отбор угля, поступившего на топливную базу для передачи на экспертизу в целях проверки качества угля.

Согласно протоколу, испытания ТЭЦ Бишкека (химический цех), уголь соответствует ГОСТу. Также на отопительный сезон 2017-2018 гг. обеспечены бесплатными дровами 167 человек по 1,5 м3. на сумму 558,6 тыс сомов.

С сегодняшнего дня началась работа по подвозу твердого топлива на дому одиноким инвалидам и пенсионерам, в этом году муниципальной администрацией планируется подвоз на дому твердого топлива 70 семьям. Согласно графику, до начала отопительного сезона все 1478 семей будут обеспечены углем.