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Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441180-ru.html

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4 августа 2017, 13:29       Комментарии

Оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека коллегиально принял решение провести служебное расследование по допущенным фактам самовольного строительства. Как сообщила пресс-служба мэрии, работа штаба проходила под председательством вице-мэра города Бишкек Бакыта Дюшембиева.
С докладом о проделанной работе выступили начальник управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Иманакун уулу Талант, а также начальник регионального управления по Бишкеку Госинспекции по экологической и технической безопасности Мелис Адиев.
В результате совместной работы за 7 месяцев несено и демонтировано 2 тыс. 424 незаконных объекта. Сотрудники соответствующих служб производили демонтаж не только объектов облегченного типа, но и снос капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.
Выслушав итоги работы штаба за полугодие, Б.Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектуры" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов, повысить эффективность взаимодействия соответствующих структурных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Вице-мэр также поручил городским службам сделать основной упор в работе с незаконными застройками на выработку соответствующей системы по недопущению подобных строек.

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