Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

4 августа 2017, 13:29 Комментарии

Оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека коллегиально принял решение провести служебное расследование по допущенным фактам самовольного строительства. Как сообщила пресс-служба мэрии, работа штаба проходила под председательством вице-мэра города Бишкек Бакыта Дюшембиева.

С докладом о проделанной работе выступили начальник управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Иманакун уулу Талант, а также начальник регионального управления по Бишкеку Госинспекции по экологической и технической безопасности Мелис Адиев.

В результате совместной работы за 7 месяцев несено и демонтировано 2 тыс. 424 незаконных объекта. Сотрудники соответствующих служб производили демонтаж не только объектов облегченного типа, но и снос капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.

Выслушав итоги работы штаба за полугодие, Б.Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектуры" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов, повысить эффективность взаимодействия соответствующих структурных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Вице-мэр также поручил городским службам сделать основной упор в работе с незаконными застройками на выработку соответствующей системы по недопущению подобных строек.