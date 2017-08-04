Два боксера Кыргызстана вышли в полуфинал юношеского чемпионата Азии

4 августа 2017, 13:26 Комментарии

Во второй день чемпионата Азии среди юношей свои силы в стартовых боях проверили еще четверо юных кыргызстанцев. Отметим, юношеское первенство континента проходит в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, в рамках второго дня прошли 30 поединков предварительного раунда и четвертьфинальной стадии. Отметим, в этот день выступили четверо кыргызстанцев.

В частности, в весовой категории до 63 кг Умар Кубанычбек уулу встретился на стадии четвертьфинала с боксером из ОАЭ Амером аль-Сувайдером. В этом поединке кыргызстанцу удалось одержать победу с сухим счетом 5:0.

Вторым кыргызстанцем, пробившимся в полуфинал чемпионата, стал тяжеловес Ахмед Усупов (свыше 80 кг), который стартовал также со стадии 1/4 финала и одолел со счетом 4:1 представителя Ирана Али Сепехра.

Отметим, согласно правилам состязаний по боксу проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами, выигравшие продолжат борьбу за золото. Теперь за выход в финал Кубанычбек уулу проведет бой с Джонгжохо Веерапоном из Таиланда, а Усупов встретится с узбекистанцем Шохрухом Алматовым.

Оставшиеся двое кыргызстанцев Керимбай Эркинов (до 75 кг) и Байбек Анарбек уулу (до 70 кг), выступавшие в этот день, уступили свои встречи и выбыли из чемпионата.

Напомним, днем ранее два боксера Кыргызстана пробились в 1/4 финала первенства - Муктарбек Ибраимов (до 50 кг) и Баяман Магзымов (до 46 кг), которые сегодня проведут поединки за выход в полуфинал.

Помимо этого, с четвертьфинала сегодня стартуют Айдар Ороскулов (до 57 кг), Нурадин Рустамбек уулу (до 60 кг) и Дастан Онолбеков (до 66 кг).

В первенстве Азии среди юниоров принимают участие 138 боксеров из 18 стран, которые борются за 13 комплектов медалей. Кыргызстан представляют 11 молодых мастеров кожаной перчатки.