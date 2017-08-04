Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Южная Корея, США и Япония договорились наращивать давление на ПхеньянЮжная Корея, США и Япония договорились наращивать давление на ПхеньянДесять "нельзя" при совершении паломничества в МеккуДесять "нельзя" при совершении паломничества в Мекку

Кресло директора музея "Сулайман-Тоо" остается вакантным после Каримовой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364322_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441177-ru.html

Похожие новости

Работа такая — директор "Тазалыка" объяснил, почему убили 8 собак

Адвокат: В суде по Текебаеву должны допросить ФУГИ и директоров "Мегакома"

Взрыв в Ананьево: в больнице остается один пострадавший, остальные выписаны

Ислам Каримов-младший заявил о фабрикации дела против его матери

Гульнара Каримова находится в СИЗО СНБ Узбекистана

4 августа 2017, 13:29       Комментарии

Руководство Минкультуры удовлетворило заявление певицы Самары Каримовой об увольнении с поста директора музейного комплекса "Сулайман-Тоо". Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ведомства.
В начале этой недели министр рассмотрел заявление певицы об увольнении с должности директора музея по собственному желанию.
"Заявление было удовлетворено и предыдущий приказ о ее назначении утратил силу. Сейчас в музее пока не назначен новый директор. Еще неизвестно, когда будет решен вопрос с новым назначением", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что согласно уставу обязанности директора музея временно исполняет его заместитель.
Напомним, 28 июля предыдущий директор музея Абдраим Тургунбаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В тот же день новым директором была назначена эстрадная певица и актриса Ошского областного театра Самара Каримова. Отсутствие опыта работы в музейной сфере стало поводом для критики ее назначения в соцсетях и 29 июля Каримова сообщила, что отказалась от должности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум