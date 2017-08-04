Десять "нельзя" при совершении паломничества в Мекку

4 августа 2017, 13:28 Комментарии

В нынешнем году 4 585 кыргызстанцев намерены совершить паломничество в Мекку и Медину. Хадж начнется 7 августа.

Всем паломникам следует помнить, чего категорически нельзя делать при посещении святых мест. Агентство Sputnik Кыргызстан попросило специалиста отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияра Токтогазы рассказать о запретах во время хаджа.

Нельзя ходить в повседневной одежде. Верующие должны носить специальное облачение - ихрам. Снять его разрешается только по окончании паломничества, после бритья головы.

Нельзя охотиться. Паломникам вообще запрещается убивать животных.

Нельзя употреблять алкоголь. Перед началом хаджа человек должен очиститься не только духовно, но и физически, поэтому спиртное строго запрещено. Кроме того, следует постараться избавиться от вредных привычек - курения, употребление насвая и так далее.

Нельзя ругаться, произносить бранные слова. В святых местах запрещено не то что ссориться и браниться, но даже повышать голос. Хотя при массовом скоплении людей вас могут ненароком толкнуть и даже затоптать, если упадете, старайтесь сохранять спокойствие.

Нельзя бродить по городу в одиночестве. В период организации паломничества к каждой группе из 50 человек приставляют руководителя - ажы-башчы. Он отвечает за всю группу и водит паломников в места, предусмотренные программой. Во время хаджа в Мекке собираются миллионы людей, и, потерявшись в толпе, вы рискуете столкнуться с проблемами, главной из которых станет незнание арабского языка.

Паломничество нельзя совершать детям. Отправляться в хадж разрешено только после получения паспорта.

Женщинам нельзя совершать паломничество в одиночестве. Они могут отправиться в хадж лишь в сопровождении мужчины - мужа, отца или брата.

Нельзя вступать в сексуальную близость. Если паломничество совершают муж и жена, интимные отношения в этот период для них запрещены.

Нельзя быть не привитым. По условиям принимающей стороны - Саудовской Аравии, - прежде чем отправиться в хадж, верующие должны получить в своих странах вакцины от менингита и гриппа. Если в документах паломника не будет справки о прививках, его просто не пустят в СА.

Паломничество нельзя совершать больным людям. Если человек плохо себя чувствует, он не должен мучиться во время исполнения священного долга.

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