В Бишкеке пройдет фестиваль Global Village 2017

4 августа 2017, 12:53 Комментарии

Бишкек, 4 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке 6 августа на площади Ала-Тоо с 16:00 до 21:00 часов пройдет фестиваль культур Global Village 2017. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль организуют мэрия Бишкека совместно с молодежной организацией AIESEC. В предстоящем мероприятии примут участие стажеры из разных стран мира, а также представители других культур, проживающих в Кыргызстане.

Сообщается, что данный фестиваль проводится в Бишкеке уже пятый, и ежегодно его посещают более 8 тыс. людей. Главной целью мероприятия является ознакомление жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами.

На фестивале будут представлены культуры таких стран, как Испания, Чехия, США, Польша, Бразилия, Таиланд, Индонезия, Словакия, Австрия, Китай, Турция, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Португалия, Малайзия, Румыния и конечно же Кыргызстан.

Посетители мероприятия смогут также насладиться выступлениями певцов, танцев, а также поучаствовать в конкурсах, где могут выиграть ценные призы.