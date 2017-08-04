Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Адвокат Жапарова обжалует его приговорАдвокат Жапарова обжалует его приговор"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартует 8 августа"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартует 8 августа

В Бишкеке пройдет фестиваль Global Village 2017

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441175-ru.html

Похожие новости

Не пропустите! Бишкекчанам расскажут о культуре 17 стран мира

БТИК организует 6 дополнительных участков, чтобы граждане, не имеющие прописки в Бишкеке, смогли проголосовать на выборах

Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

Мэрия Бишкека обеспечивает малоимущих граждан бесплатным углем

В Бишкеке сменился начальник ГУВД — замглавы пошел на повышение

4 августа 2017, 12:53       Комментарии

Бишкек, 4 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке 6 августа на площади Ала-Тоо с 16:00 до 21:00 часов пройдет фестиваль культур Global Village 2017. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фестиваль организуют мэрия Бишкека совместно с молодежной организацией AIESEC. В предстоящем мероприятии примут участие стажеры из разных стран мира, а также представители других культур, проживающих в Кыргызстане.
Сообщается, что данный фестиваль проводится в Бишкеке уже пятый, и ежегодно его посещают более 8 тыс. людей. Главной целью мероприятия является ознакомление жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношение и толерантность между народами.
На фестивале будут представлены культуры таких стран, как Испания, Чехия, США, Польша, Бразилия, Таиланд, Индонезия, Словакия, Австрия, Китай, Турция, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Португалия, Малайзия, Румыния и конечно же Кыргызстан.
Посетители мероприятия смогут также насладиться выступлениями певцов, танцев, а также поучаствовать в конкурсах, где могут выиграть ценные призы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум