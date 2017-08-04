"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартует 8 августа

4 августа 2017, 12:51 Комментарии

АКИpress запускает очередной этап голосования "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?"*.

Голосование стартует 8 августа, во вторник.

Опрос доступен только для пользователей мобильного приложения АКИpress, которое было обновлено 5 июля до версии 2.0.1.9 для Android и 1.2.1 для iOS.

Кто кандидаты?

В список для голосования будут включены лица, которые подали документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов. Кроме того, в голосовании будут пункты "Другой" и "Против всех".

Как голосовать?

Для участия в голосовании необходимо скачать мобильное приложение АКИpress.

1) Пользователи Android могут установить приложение в сервисе GooglePlay; пользователи iOS - соответственно, в AppStore. Чтобы найти приложение наберите в поиске 'akipress'.

2) После установки приложения на главном экране нажмите на кнопку "Опрос".

ВАЖНО: Должна быть установлена последняя версия приложения (версия 2.0.1.9 для Android, версия 1.2.1 для iOS). Голосование в приложении позволит следовать основному принципу опроса:

Одно устройство - один голос

Поэтому с одного мобильного устройства отдать голос за кандидата можно только один раз. Однако бывают случаи, когда применяются методы обхода правил и накручиваются голоса за определенного кандидата. Такие голоса удаляются. Снятие "накруток" проводится регулярно.

Почему необходимо скачать обновление?

Мы учитываем все ошибки и пожелания читателей после предыдущих опросов по выборам президента, внесим необходимые правки и выпускаем приложение с исправлениями.

Что потом?

Голосование завершится 17 августа. Результаты голосования будут опубликованы на сайте АКИpress.

АКИpress проводит подобное голосование регулярно - 1 раз в месяц - для того, чтобы узнать, как меняются предпочтения читателей в ходе выборного процесса.

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результаты опроса за июль

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результаты опроса за май

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результаты опроса за апрель

Официально

Выборы президента пройдут осенью**, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева. Дата голосования - 15 октября 2017 года.

* - Голосование в приложении АКИpress не является официальным.

** - Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.