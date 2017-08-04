Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Иранский вуз приглашает студентов Кыргызстана на конкурс образовательных грантовИранский вуз приглашает студентов Кыргызстана на конкурс образовательных грантовБлаготворители приобрели для педиатров Скорой помощи 50 комплектов летней формыБлаготворители приобрели для педиатров Скорой помощи 50 комплектов летней формы

В Бишкеке за 7 месяцев снесено почти 2,5 тысячи незаконных объектов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364319_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441173-ru.html

Похожие новости

Не пропустите! Бишкекчанам расскажут о культуре 17 стран мира

БТИК организует 6 дополнительных участков, чтобы граждане, не имеющие прописки в Бишкеке, смогли проголосовать на выборах

Оперативный штаб проведет служебное расследование по фактам самовольного строительства в Бишкеке

Мэрия Бишкека обеспечивает малоимущих граждан бесплатным углем

В Бишкеке пройдет фестиваль Global Village 2017

4 августа 2017, 12:35       Комментарии

В мэрии г. Бишкек состоялось заседание оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов.
По словам начальника городского управления землепользования и строительства Иманакуна уулу Таланта, в результате совместной работы за 7 месяцев этого года демонтировано 2 тыс. 424 незаконных объекта. Производился снос и капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.
В свою очередь вице-мэр Бакыт Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов. Повысить эффективность взаимодействия соответствующих структурных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Вице-мэр также поручил городским службам сделать основной упор в работе с незаконными застройками на выработку соответствующей системы по недопущению подобных строек.
Справка: В начале января постановлением мэрии за №1 2017 года был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.
В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, госинспекция по экологической и технической безопасности, а также прокуратура.
Глава управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Иманакун уулу Талант. Тел. 97-51-22.
Глава регионального управления по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Мелис Адиев. Телефон: 56-49-80; 90-12-60.
Заведующий отделом по контролю за деятельностью подразделений служб судебных исполнителей судебного департамента при Верховном суде КР Нурлан Пирназаров. Телефон: 58-09-95.
Прокуратура города Бишкек. Телефон: 32-34-10.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум