В Бишкеке за 7 месяцев снесено почти 2,5 тысячи незаконных объектов

4 августа 2017, 12:35 Комментарии

В мэрии г. Бишкек состоялось заседание оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов.

По словам начальника городского управления землепользования и строительства Иманакуна уулу Таланта, в результате совместной работы за 7 месяцев этого года демонтировано 2 тыс. 424 незаконных объекта. Производился снос и капитальных строений, функционирующих без разрешительных документов.

В свою очередь вице-мэр Бакыт Дюшембиев поручил директору муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхату Тюлебердиеву разработать механизм и правила упорядочения размещения рекламных объектов. Повысить эффективность взаимодействия соответствующих структурных подразделений в работе по предотвращению незаконного строительства на территории столицы. Вице-мэр также поручил городским службам сделать основной упор в работе с незаконными застройками на выработку соответствующей системы по недопущению подобных строек.

Справка: В начале января постановлением мэрии за №1 2017 года был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.

В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, госинспекция по экологической и технической безопасности, а также прокуратура.

Глава управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек Иманакун уулу Талант. Тел. 97-51-22.

Глава регионального управления по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Мелис Адиев. Телефон: 56-49-80; 90-12-60.

Заведующий отделом по контролю за деятельностью подразделений служб судебных исполнителей судебного департамента при Верховном суде КР Нурлан Пирназаров. Телефон: 58-09-95.

Прокуратура города Бишкек. Телефон: 32-34-10.